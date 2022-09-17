Назван топ осенних заболеваний

Коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов - основной топ заболеваний осени. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

"Топ заболеваний осени сейчас возглавляет коронавирус. И новая подлиния "Омикрона", которая уже выявлена в России, "Ниндзя". Мутация еще больше уходит от всех методов защиты, прививок и лекарственных препаратов. Далее грипп, различные бактериальные инфекции, вирусный менингит, ОРЗ, ОРВИ с отитами, синуситами, так как заболевания уха, горла, носа встречаются осенью чаще, чем в другое время года. Также обостряется язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания кожи. Летом экземы, псориаз, атопический дерматит проходят. Осенью все наоборот обостряется. Выход без шапок на холодный воздух влияет на сердечно-сосудистую систему, в итоге мы получаем гипертонические кризы, инфаркты. Плюс болезни суставов", - перечислила Лариса Алексеева.

По словам терапевта, осенью особенно нужно защищать шейно-воротниковую зону. "Шейно-воротниковая зона должна быть защищена. Так как такой большой перепад температур, грубо говоря, дома +30 градусов, жарят батареи, а на улице -30, является для суставов, нервной системы провоцирующим фактором к воспалительным явлениям. Особенно опасен спазм сосудов. Сердечники плохо реагируют. Вся респираторная система страдает. Не нужно таким стрессам подвергать организм. Когда стресс постоянный, вирусы легче проникают", - подчеркнула Алексеева.