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Российская сторона озабочена напряженной обстановкой на границе КР и РТ

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- Канат Кожоев
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Российская сторона продолжает с озабоченностью следить за напряженной обстановкой на кыргызско-таджикской границе, которая вновь резко обострилась в ночь на 16 сентября в результате очередного витка вооруженного противостояния. К сожалению, с обеих сторон есть убитые и раненные. В этой связи выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших, сообщается на сайте Посольства РФ в КР.

"Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон. Как неоднократно заявляли в Бишкеке и Душанбе, основополагающей причиной конфликта является незавершенность процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской государственной границы. В этой связи подтверждаем нашу искреннюю готовность к оказанию любого приемлемого для наших партнеров содействия. Обращаем внимание на наличие в "арсенале" широкого набора средств, позволяющих обеспечить благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания", - говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство приветствует посреднические усилия Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, поддерживающего плотные контакты с кыргызской и таджикской сторонами в целях скорейшего восстановления стабильности и недопущения эскалации конфликта.


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URL: https://www.vb.kg/422661
Теги:
приграничные конфликты, Россия, Таджикистан, Кыргызстан
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