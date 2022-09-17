Погода
$ 81.63 - 82.63
€ 82.24 - 83.24

Жителям Баткена оказывают психологическую помощь

122  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Специалисты Республиканского и Ошского центров психиатрии и наркологии оказывают психологическую помощь жителям Баткена

15 специалистов в составе психиатра, психотерапевта и клинических психологов оказывают психологичекую помощь эвакуированным жителям приграничных сел Баткеснкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что в настоящее время восемь специалистов работают в Лейлекском районе, два специалиста в городе Баткене, три в Кадамжайском районе, и два спецалиста находятся в селе Боз-Адыр.

С Республиканского центра психиатрии и наркологии (РЦПН) вылетели 8 врачей для оказания помощи.

А также 5 специалистов из Джалал-Абадской области выезжают в Баткенскую область, для оказания на месте психологическую помощь эвакуированным жителям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422664
Теги:
Баткенская область, Минздрав, приграничные конфликты, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  