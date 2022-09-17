Жителям Баткена оказывают психологическую помощь

Специалисты Республиканского и Ошского центров психиатрии и наркологии оказывают психологическую помощь жителям Баткена

15 специалистов в составе психиатра, психотерапевта и клинических психологов оказывают психологичекую помощь эвакуированным жителям приграничных сел Баткеснкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Уточняется, что в настоящее время восемь специалистов работают в Лейлекском районе, два специалиста в городе Баткене, три в Кадамжайском районе, и два спецалиста находятся в селе Боз-Адыр.

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С Республиканского центра психиатрии и наркологии (РЦПН) вылетели 8 врачей для оказания помощи.

А также 5 специалистов из Джалал-Абадской области выезжают в Баткенскую область, для оказания на месте психологическую помощь эвакуированным жителям.