Таджики продолжают "давиться" фейками про конфликт с Кыргызстаном

Таджикские "эксперты" под пристальным контролем своей власти продолжают экспортировать в массы дезинформацию по происходящему вооруженному нападению на кыргызско-таджикской границе. На этот раз в дело включился военнослужащий-пограничник ГУПВ ГКНБ РТ Андрей Пулатов. Он на серьезных "щах" заявил, что "Кыргызстан занимается отчуждением территорий Таджикистана":

"Такому карликовому государству, как Кыргызстан, стоит вести себя менее вызывающе, не лезть на рожон. Потому что, сосед, с которым он непрерывно конфликтует, вооружён значительно лучше: это танки, артиллерийские системы, вертолеты, беспилотники и стрелковое вооружение. Это связано со сложной ситуацией на таджикско-афганской границе. Это же оружие может выстрелить и в другую сторону - в случае агрессии со стороны КР. Хотя сам Таджикистан, в силу географического расположения не склонен конфликтовать ни с кем. Но Кыргызстан предпринимает опасные шаги по отчуждению территории РТ, устроив его районам экономическую и транспортную блокаду, регулярно обстреливая таджикское приграничье. По вине кыргызской стороны практически в блокаде оказалось население Воруха. В свою очередь, население кыргызского приграничья вооружается полным ходом, в соответствии с поправками к старому и новым законом. А кыргызские пограничники прицельно палят в сторону соседей", - утверждает Пулатов.

Ссылается этот провластный оратор Рахмона на неких международных экспертов. Каких, правда, не уточняет (догадываемся по недавним учениям США, проходившим там в августе). Понятно, что, по его мнению, "раеподобный" Таджикистан – "белое и пушистое" государство, которое систематически тиранят злые соседи.

После подобного "мыслеизлияния" таджикского военного возникают логичные вопросы к его квалификации. Ведь уже по происходящим боестолкновениям видно, кто на самом деле занимается отчуждением территорий, а кто защищается! Так, например, в Сети нет ни одного видео, где бы кыргызские пограничники вывешивали флаги нашей страны на школах и территориях Таджикистана, включая анкалав Ворух. Зато полно видео, где это делают таджики.

Устраивать блокаду анклаву также бессмысленно. Он изначально находится в изоляции от РТ в силу своего географического положения. Пойдем дальше. Кыргызстану анклав не нужен. Если бы он имел на него территориальные амбиции, то сделал из него свою землю еще во время гражданской войны в РТ. А вот Таджикистан, напротив, уже более 10 лет делает систематические попытки превратить в свой анклав территорию Кыргызстана – Баткенскую область. Провокации идут от перекрытия дорог, "водно-пастбищных" запретов, закидывания камнями нашего транспорта до работ на спорных участках госграницы. И военный офицер должен быть о них осведомлен, если бы отвлекся хоть на минуту от поклонов в сторону своей власти.

Более того, в нынешнем конфликте даже невооруженным взглядом видно, кто нападает, а кто защищается. Разве Кыргызстан обстреливал дома и территории Таджикистана с "Градов" и минометов? Разве Кыргызстан издевался над трупами погибших в ходе конфликта пограничниками? Разве Кыргызстан нарушал договоренности по прекращению огня и поливал из всех орудий РТ по всему периметру? То, что таджикские СМИ и подобные "эксперты" пытаются транслировать в массы про конфликт – одно, в реальности все обстоит наоборот. Военному офицеру об этом хорошо известно. (К слову, в Сети почему-то нет ни одной фотографии этого "известного" автора).

Поэтому, именно Кыргызстан – мирная страна. Но мирная она с адекватными соседями. И наш народ, как бы не хотелось таким военным-"экспертам" никогда не лезет на рожон. Но зато до последнего сражается за свою родину и каждый клочок ее земли. Возможно, мы и "карликовое государство" в территориальных масштабах, но не живем в диктатуре, кланяясь в ноги своим обезумевшим диктаторам…