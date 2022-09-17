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В Бишкеке идет сбор помощи для жителей Баткенской области (видео)

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- Надежда Хохлова
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В Бишкеке во Дворце спорта идет сбор помощи для пострадавших в ходе вооруженного конфликта в Баткенской области.

Сейчас идёт загрузка очередной фуры. Люди везут помощь бесконечно - кто-то в руках несёт небольшие пакетики, кто-то привозит на грузовиках. Волонтеры всю помощь фиксируют.

Также работает колл-центр, принимающий заявки от баткенцев и от людей, желающих помочь.

Овощей - в избытке, но сейчас очень нужны: подгузники, влажные салфетки, детское питание, консервы с самооткрывающейся крышкой, кукси, чай в пакетах, одноразовая посуда. Также необходимы медикаменты и перевязочные материалы. Кроме этого, нет еды для волонтеров.


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URL: https://www.vb.kg/422672
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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