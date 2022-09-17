В Бишкеке идет сбор помощи для жителей Баткенской области (видео)

В Бишкеке во Дворце спорта идет сбор помощи для пострадавших в ходе вооруженного конфликта в Баткенской области.

Сейчас идёт загрузка очередной фуры. Люди везут помощь бесконечно - кто-то в руках несёт небольшие пакетики, кто-то привозит на грузовиках. Волонтеры всю помощь фиксируют.

Также работает колл-центр, принимающий заявки от баткенцев и от людей, желающих помочь.

Овощей - в избытке, но сейчас очень нужны: подгузники, влажные салфетки, детское питание, консервы с самооткрывающейся крышкой, кукси, чай в пакетах, одноразовая посуда. Также необходимы медикаменты и перевязочные материалы. Кроме этого, нет еды для волонтеров.