В Баткене начнет работу группа следователей

С 18 сентября в селах Баткенской области, подвергшихся обстрелу, начнет работать межведомственная следственная группа. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела службы общественной безопасности МВД Кыргызстана Нурлан Исмаилов.

По его данным, оперативная группа из следователей МВД и ГКНБ создана по инициативе Генеральной прокуратуры. Они уже выехали в зону военных действий.

"По итогам работы следственная группа представит полную информацию", - сказал Нурлан Исмаилов.

Он отметил, что в настоящее время ситуация в Баткенской области остается напряженной, правоохранители работают над обеспечением безопасности.

"Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие войсковой части № 707 Внутренних войск МВД несут службу в усиленном режиме. В связи с инцидентом в Баткенском и Лейлекском районах круглосуточно работают патрули, сформированные из сотрудников УВД. Милиционеры проводят разъяснительную работу среди местных жителей по предотвращению провокационных действий и предупреждению правонарушений", - рассказал Нурлан Исмаилов.

Милицейский чиновник отметил, что у МВД достаточно возможностей контролировать общественный порядок и безопасность в Баткенской области.

"На сегодня общественный порядок и безопасность по Баткенской области находятся под контролем МВД. Эвакуация граждан проходила совместно с МЧС и полностью завершена. В селах, откуда были эвакуированы люди, дежурит патрульная служба. В Баткене создан оперативный штаб. Представители штаба предлагают свою помощь в патрулировании. Но наших сил на сегодня хватает контролировать ситуацию", - заключил Нурлан Исмаилов.

Он добавил, что сегодня пограничники КР ведут очистку в приграничных селах, после чего они передадут территории МВД КР для обеспечения охраны порядка.