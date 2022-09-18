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ВПП ООН отправит 40 тонн продовольствия в Баткенскую область

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- Канат Кожоев
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Всемирная продовольственная программа ООН в Кыргызстане доставит в Баткен 40 тонн продовольствия, сообщается на странице ВПП в Facebook.

В общей сложности будет отправлено 36 тонн пшеничной муки и 4 тонны растительного масла.

"ВПП ООН быстро отреагировала на потребности вынужденных покинуть дома людей, которые пострадали в результате последних событий на кыргызско-таджикской границе. Первая партия, состоящая из 40 тонн продовольствия (36 тонн пшеничной муки и 4 тонны растительного масла), уже загружена в грузовики Министерства чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/422679
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, продовольствие, ВПП ООН, Кыргызстан, Помощь
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