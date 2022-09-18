ВПП ООН отправит 40 тонн продовольствия в Баткенскую область

Всемирная продовольственная программа ООН в Кыргызстане доставит в Баткен 40 тонн продовольствия, сообщается на странице ВПП в Facebook.

В общей сложности будет отправлено 36 тонн пшеничной муки и 4 тонны растительного масла.

"ВПП ООН быстро отреагировала на потребности вынужденных покинуть дома людей, которые пострадали в результате последних событий на кыргызско-таджикской границе. Первая партия, состоящая из 40 тонн продовольствия (36 тонн пшеничной муки и 4 тонны растительного масла), уже загружена в грузовики Министерства чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.