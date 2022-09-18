Умер найденный два года назад в Таласе барс Жаабарс

Умер барс Жаабарс, сообщили в реабилитационном центре ОФ "Бугу-Эне".

Жаабарс в начале 2020 года получил ранение в голову из огнестрельного оружия.

"Чудом удалось облегчить участь барса и увеличить количество времени, которое он прожил. Необратимый урон нанесли ему дробины в голове. Свинцовое отравление влияло на все внутренние органы, разрушая их день за днем. Препараты немного выручали, но действие солей тяжелых металлов нельзя обезвредить полностью. Мы сделали все что могли и сердце барса выдержало целых 2,5 года борьбы. Только успокаивает, что он ушёл во сне", - сказали в зоопарке.

В 2020 году Жаабарса нашли в Таласе, затем привезли в Бишкек. Ветеринары обнаружили у животного более 70 дробин в голове. Была проведена операция, извлечено более 20 дробин. В результате ранения барс ослеп.