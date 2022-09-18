Точки сбора помощи для Баткенской области в Бишкеке (адреса)

Мэрия столицы организовала пункты сбора гуманитарной помощи в поддержку жителей Баткенской области.

При четырех административных районах столицы созданы локальные площадки для сбора гуманитарной и другой помощи. Об этом сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

Отмечается, что пострадавшие нуждаются в теплой одежде, питьевой воде, медикаментах, продуктах питания, моющих средствах, средствах личной гигиены.

Помощь можно оставить по адресам, в Октябрьском районе круглосуточно:

Октябрьский акимиат: ул.Байтик Баатыра №17, 57-63-80, (0704) 049 404 – заведующий отделом организационной и кадровой работы Сүйүнбек Шаршенбеков;

МТУ №6: мкр. Тунгуч №16/1, 0312447524, 0555156818; МТУ №7: мкр. Асанбай №41/1, 0312521047, 0551115660; МТУ № 8: мкр.10 №17/1, 0312884154, 0550556427; МТУ №9: мкр.6 СШ №39, 0312426143, 0704860801; МТУ №10: мкр. Кок-Жар №3, 0312517815, 0553117711; МТУ №11: мкр. 3 №4, 0312578111, 0772140877.

В Ленинском районе помощь принимают с 9:00 до 18:00 часов:

Ленинский акимиат и МТУ №1: пр. Чуй №315, 653870, 0500042215; МТУ №2: ул. Льва Толстого №148, 416234, 0777010428; МТУ №3: жилмассив "Ак-Өргө", ул. Жетиген №109, 410369, 0556666106; МТУ №4: жилмассив "Арча-Бешик", ул. Жайыл Баатыр №123, 444310, 0505717167 ; МТУ №5: мкр. Джал-23 дом №12, 256022, 0706567370; МТУ "Чон-Арык": ул. 50-лет Победы №39а, тел. 550223, 0707291181.

В Свердловском районе помощь принимают с 9:00 до 22:00 часов:

Свердловский акимиат: пр.Чуй №28, 53-03-68, 0702148830 - заместитель начальника УСР Свердловского района Иноятов Шурубек Иноятович; МТУ №17 и МТУ №18: ул.Московская №15, тел.38-23-05, 38-18-01, 0707377577; МТУ №19: мкр.Аламедин-1, дом №50/а, тел.38-18-01, 0999312063; МТУ № 20: жилмассив "Ак-Тилек" ул.Чалдовар №2/а, тел.39-06-91, 0500006682; МТУ №21: жилмассив "Эне-Сай" ул.№10-36, тел.48-42-67, 0709534444.

В Первомайском районе с 9:00 до 21:00 часов: