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Джеффа Безоса подвинули в рейтинге миллиардеров

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Индийский бизнесмен Гаутам Адани обогнал Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров.

Адани занял второе место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в 147 миллиардов долларов, с начала года оно выросло почти в два раза – на 70 миллиардов. Он обогнал Джеффа Безоса, у которого 147 миллиардов, но значительно отстает от лидера – Илона Маска (267 миллиардов долларов).

В рейтинге Forbes индийский миллиардер занимает третью строчку с состоянием 152 миллиарда долларов. Это тоже больше, чем у Безоса, который занимает четвертое место (147 миллиардов). У Forbes первое и второе места занимают Илон Маск (237 миллиардов) и Бернар Арно (155 миллиардов).


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URL: https://www.vb.kg/422684
Теги:
мировые новости
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