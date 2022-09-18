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Госорганы и активисты объединили усилия для единой информационной политики

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- Бакыт Басарбек
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В городе Бишкеке состоялась встреча  руководителя службы информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики Дайырбека Орунбекова, заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Союзбека Надырбекова  с журналистами, блогерами и гражданскими активистами, для которых был организован оперативный штаб.

В ходе встречи было принято согласованное решение объединить усилия по двум направлениям:

- в сборе гуманитарной помощи;

- в ведении единой информационной политики.

"Сейчас не время делиться и критиковать друг друга. Нужно объединиться во благо нашего народа и целостности республики. Хочу поблагодарить всех вас за активную гражданскую позицию. Здесь собрались представители самых разных профессий и мнений, которых  объединяет одно - мы все хотим мира и спокойствия на нашей благословенной земле. Мы готовы к диалогу и призываем сплотиться в это тяжёлое время во имя наших граждан в Баткенской области ", - отметил Дайырбек Орунбеков.


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URL: https://www.vb.kg/422688
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, активисты, чиновник
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