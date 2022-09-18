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Появилось видео с участием генерала Шоха и наемников из Афганистана

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В соцсетях появилось видео таджикских наемников на территории Кыргызстана, снятое, предположительно, в эти дни. На видеороликах, распространенных таджикскими блогерами, группа вооруженных людей проходит мимо разбитого танка.

Автор ролика за кадром рассказывает: "Вот мы возвращаемся с войны, с нами вместе идёт генерал Шох. Танк взорвал Мырза Хожа из Белгилика. Трупы уже забрали. Вот мой последователь Резвон".

На кадрах видео виден и вооруженный мужчина в традиционном афганском головном уборе – пакуле или пуштунке, что подтверждает информацию об участии наемников из Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/422689
Теги:
Афганистан, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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