В результате вооруженного конфликта в Баткенской погибло уже 36 человек

По оперативным данным, переданным из Баткенской области, на 10 часов утра в организации здравоохранения Баткена поступают тела еще 12 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших наших соотечественников.

Количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения составляет 129 человек, из них 7 пострадавших отправлены на амбулаторно лечение.