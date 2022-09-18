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В результате вооруженного конфликта в Баткенской погибло уже 36 человек

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- Асия Канаева
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По оперативным данным, переданным из Баткенской области, на 10 часов утра в организации здравоохранения Баткена поступают тела еще 12 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших наших соотечественников.

Количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения составляет 129 человек, из них 7 пострадавших отправлены на амбулаторно лечение.


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URL: https://www.vb.kg/422692
Теги:
Баткенская область, Минздрав, погибшие, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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