Конфликт на границе. Eurasianet изобличила ложь таджикской стороны

С характерной избирательностью правительство Таджикистана распространило свою версию событий о бушующих на границе с Кыргызстаном боях, в которых погибли десятки человек.

В своих многочисленных заявлениях Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) РТ в основном обвинял кыргызские силы в нарушении соглашений о прекращении огня и нападениях на мирных жителей.

Годы репрессивных мер, направленных на подавление свободной прессы в стране, сильно ограничили ее способность свободно и честно освещать события.

Но определенная скудная информация о происходящем на местах стала просачиваться благодаря многочисленным видеозаписям, публикуемым в социальных сетях.

Эти видео, большая часть которых, похоже, была снята самими таджиками, по всей видимости, подтверждают заявления Кыргызстана о том, что таджикские вооруженные группы, многие из которых состоят из бойцов не из числа регулярной армии, действительно занимались захватом территории, а не просто защитой собственной.

Днем 16 сентября Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана, также известный как ГКНБ, заявил, что таджикские солдаты заняли здание школы в селе Достук, которое находится на территории Кыргызстана.

На опубликованных в сети кадрах (которые Eurasianet.org не имеет возможности проверить в независимом порядке),видно, что происходит именно это. На крыше здания школы виден таджикский солдат, который радостно потрясает кулаками. На флагштоке на крыше водрузили таджикский триколор. Слышно, как кто-то, стоящий рядом со снимавшим сцену, говорит: "На кыргызской школе таджикский флаг. Да здравствует Таджикистан!"

Другое видео также может служить подтверждением еще одного серьезного заявления Кыргызстана.

15 сентября глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил журналистам, что к произошедшему накануне к нападению на кыргызские пограничные заставы причастны бородатые мужчины в черной одежде. Он, по-видимому, хотел сказать, что нападения осуществляли лица, не связанные с вооруженными силами.

"Это происходит впервые, и это вызывает беспокойство", - сказал Ташиев.

На 10-секундном видео, распространенном в социальных сетях около 16 сентября, показаны группы мужчин-таджиков, которые точно соответствуют описанию Ташиева. Несколько человек – некоторые в черных футболках, другие в камуфляже – проверяют свои автоматы. Слышно, как снимающий говорит: "Вот наши ребята". Однако по кадрам невозможно установить, действительно ли эти люди являются бойцами нерегулярных формирований или военнослужащими, или когда конкретно была сделана видеозапись.

В другом ролике, распространенном через Telegram, видно группу мужчин в камуфляже, но без военных опознавательных знаков, сидящих в вертолете и заряжающих свои автоматы. Настроение легкое, и разговор между мужчинами создает впечатление, что сцена была снята перед отправкой в бой. Как и в случае с другими подобными видеозаписями, появившимися за последние несколько дней, невозможно точно установить время съемки.

На еще одном ролике видно, как вооруженные люди в штатском ходят по пустынным улицам села и говорят на таджикском языке. Слева от снимающего происходящее на телефон виден горящий дом. Через несколько секунд снимающий начинает комментировать ситуацию:

"Друзья, это территория Ак-Сая, - говорит он, имея в виду кыргызское село с таким названием. – Нужны были патроны, поэтому я их принес. […] Мы поднимем здесь наш флаг".

Тот же человек заявляет, что присутствовал на месте, где 14 сентября произошла первая перестрелка, спровоцировавшая этот кризис.

"Сейчас там все в порядке. Я привез им снаряды [для минометов]", - говорит он.

На других видеороликах показаны говорящие по-таджикски люди, громящие частную собственность, а также таджикские солдаты, стреляющие из минометов и смеющиеся при этом.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что из Кыргызстана, где пресса и социальные сети значительно активнее и свободнее, чем в Таджикистане, поступает сравнительно немного записей событий. Отчасти это может объясняться тем, что ГКНБ Кыргызстана выступил с призывом к общественности воздерживаться от публикации фото- и видеоматериалов из соображений безопасности.

Однако те немногочисленные визуальные доказательства, которые все-таки были опубликованы в кыргызских соцсетях, также весьма изобличительны.

На кадрах, которыми поделился Торокул Доуров, журналист финансируемой США радиостанции Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода", показаны разрушения в его родном кыргызском селе Интернационал, расположенном прямо у спорной границы. На видео виден небольшой крытый базар: его крыша не обвалилась, но изнутри он полностью выгорел. Некоторые близлежащие здания также, по-видимому, уничтожены огнем.

Дополнительные наглядные материалы из Интернационала и других мест опубликовало бишкекское СМИ "Турмуш". В его репортаже жители села Борбордук заявляют, что таджикские войска грабили магазины.

Но не все видео касаются вторжения с таджикской стороны.

На кадрах, опубликованных через Telegram, видно, что в таджикском городе Овчи Калача, примерно в 20 км к югу от Худжанда, столицы Согдийской области, видны не менее пяти убитых в штатском. (Город на видео опознал местный блогер, сообщивший об этом Eurasianet.org; мы не публикуем видео из уважения к погибшим, которых можно опознать на видео.) Овчи Калача расположен по ту сторону узкого канала от Интернационала. Неизвестно, по какой причине умерли эти люди, хотя характер некоторых ранений указывает на то, что они были получены в результате попадания из огнестрельного оружия. Местные СМИ приводят слова жителей, которые говорят, что город был обстрелян кыргызскими беспилотниками, но никаких визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение, пока не представлено.