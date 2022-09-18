Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи

В УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился житель столицы Ш.А.с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 31 июля 2022 года примерно в период времени с 03:00 по 07:00 часов из бордочка автомашины марки "Мерседес Бенс" тайно похитили денежные средства в размере 180 тысяч сомов и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и было возбуждено уголовное дело по ст. 205 (Кража) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Свердловского района был задержан подозреваемый Ш.А., 1998 года рождения. Он был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

Граждан, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0550 102 609, 0707 27 27 44 или в дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека 0 312 43-28-15 и 102.