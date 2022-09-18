В Таджикистане используют фейковые аккаунты с кыргызскими именами

Власти Таджикистана используют в соцсетях фейковые аккаунты для распространения своей версий событий на границе.

Возьмём для примера некоторые из этих аккаунтов в Фейсбуке:

1. Виктор Растаргуев - согласно личной информации якобы житель российского города Ростов-на-Дону. Учился в Московском университете имени Ломоносова. Судя по делящимся постам в соцсети очень хорошо владеет таджикским языком, так как большинство публикаций именно на этом языке.

2. Тынчтыкбек Намазбаев - согласно личной информации житель Баткена. Посты на личной странице появляются только в периоды конфликтов на границе. Все остальное время страница безжизненна. Кроме этого, этот Намазбаев почему то в своих некоторых текстах пишет "Киргизстан" и "киргизы", что обычно не свойственно гражданам нашей страны.

3. Janybek Osmonov - согласно личной информации житель Баткена. Аккаунт был открыт 3 дня назад. Во всех своих постах также пишет "киргизы".

И это только несколько аккаунтов мы взяли для примера, риторика которых сводится к неумелой критике в отношении властей Кыргызстана. То, что все они большей частью являются фейковыми видно невооруженным глазом и это очевидный факт, что в какой-то степени подтверждает информацию о непопулярности режима Рахмона у себя в стране.

Напомним, ранее международное издание Eurasianet.org опубликовало ряд видеороликов, подтверждающих, что именно Таджикистан совершил вооружение нападение на Кыргызстан.