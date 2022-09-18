Депутат Госдумы назвал виновных в конфликте на границе КР и РТ

Своим мнением о ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана поделился депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Чепа.

Алексей Васильевич здравствуйте, как вы можете прокомментировать последнюю ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана?

- Прежде всего хотелось бы выразить слова соболезнования близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы внимательно и с большой озабоченностью следим за ситуацией на кыргызско-таджикской границе.

Новости о жертвах во время конфликта на границе вызывают боль в наших сердцах. Многолетняя дружба между народами, общая история, а также славная победа над фашизмом скрепило наши братские народы.

Считаю, что для урегулирования ситуации необходимо в кратчайшие сроки завершить процедуру делимитации и демаркации границы. Россия и другие страны ОДКБ могут выступить посредниками в этом вопросе.

Отмечу, что причина этого конфликта кроется не только в нерешенных спорах между двумя странами. Сегодня внешние силы, в первую очередь враги России решили воспользоваться ситуацией и создают конфликты в регионе.

Они используют внутренние проблемы Таджикистана и конфликтную ситуацию с Афганистаном, где США оставили огромное количество оружия и определенный контингент войск.

И всё это направлено на то, чтобы использовать конфликты для дальнейшей дискредитации России. Мы этом видим на примере конфликтов, возникающих в Казахстане, Армении и Азербайджане и в некоторых странах Кавказа.

Их цель рассорить наши народы. Но это никому, никогда не удастся.

Текущей ситуацией воспользовались неправительственных организации и многочисленные прозападные СМИ, которые находятся в Кыргызстане и чувствуют себя вольготно.

Разговоры о том, что за конфликтом якобы стоит Россия из-за проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан это наивный и смешной повод, который им нужен для того, чтобы оправдать этот конфликт.

Россия всегда была сторонником взаимовыгодных отношений между странами. Мы за многовекторное развитие всех стран. Интеграция между странами Центральной Азии нам крайне выгодна.

Строительство железной дороги будет способствовать экономическому развитию этих стран и России в том числе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о поддержке этого проекта на самом высоком уровне.