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Чего нельзя делать с мотором и кузовом осенью

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Забудьте про мойку подкапотного пространства. Обычно эту процедуру делают в теплое время года, а по осени моторный отсек имеет шанс банально не просохнуть. Про то, какие последствия может нанести влага движку, проводке и электронике, рассказывать не нужно.

Также не следует пренебрегать прогревом силового агрегата. Если летом достаточно завести движок и, дождавшись сброса оборотов, неспешно и без перегазовки двинуться в путь, пока мотор прогреется до рабочей температуры, то с падением градуса сердце машинки лучше разогреть. Масло любит тепло так же, как вы отдых на морях. И, естественно, тоже не следует давить газ в пол, пока агрегат не выйдет на нужный термический уровень.

Что касается кузова, то не рекомендуем мыть его перед заморозками, ибо есть риск, что примерзнут уплотнители, а то и двери, багажник и лючок топливного бака. Да и лакокрасочное покрытие таким образом страдает еще как. Правда, это не относится к тем автовладельцам, что хранят свои машины в отапливаемом гараже или подземном паркинге.

Специалисты также настоятельно не советуют полировать кузов в преддверии холодов. Далеко не всякая паста способна выдерживать резкие перепады температур, а часто попросту неравномерно ложится на покрытие и быстро теряет свои защитные свойства.


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URL: https://www.vb.kg/422703
Теги:
автомобили
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