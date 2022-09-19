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Сотрудники МВД в усиленном режиме несут службу в Баткенской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба МВД сообщает, что ситуация в Баткенской области остается относительно стабильной, но напряженность сохраняется. В Лейлекском районе первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов координируют действия органов внутренних дел по обеспечению оперативного взаимодействия с другими силовыми структурами и государственными организациями, а также по обеспечению безопасности населения и правопорядка.

Представители МВД КР и МВД РТ договорились о совместном круглосуточном патрулировании проходящего по границе участка на трассе Канибадам - Худжанд в целях обеспечения безопасности местных жителей и снятия напряженности в приграничных районах. Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов в Лейлекском районе провел инструктаж совместному патрулю, в состав которого входят более 30 сотрудников МВД КР и МВД РТ.

Сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди местных жителей по предотвращению провокационных действий и предупреждению правонарушений.

Личный состав УВД Баткенской области и приданные силы милиции обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан.


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URL: https://www.vb.kg/422707
Теги:
Баткенская область, Лейлекский район, Кыргызстан, МВД
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