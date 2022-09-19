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МВД выражает соболезнование родным погибших военнослужащих ВЧ 707

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- Назгуль Абдыразакова
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16 сентября в ходе боевых столкновений в приграничной зоне Баткенской области погибли военнослужащие воинской части 707 старший сержант Каныбек уулу Дуруса, младший сержант Баатырбеков Манас Баатырбекович, старший сержант Ташбеков Ачылбек Абдибаабович и рядовой Абдилабеков Айбек Авалтканович.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Командование и личный состав Внутренних войск МВД выражает соболезнования родным и близким военнослужащих.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах!" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/422708
Теги:
МВД, погибшие, соболезнование, Кыргызстан
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