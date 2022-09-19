В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 19 по 22 сентября.

Бишкек

19 сентября

Ночь 13 … 15 °C День 28 … 30 °C

20 сентября

Ночь 13 … 15 °C День 29 … 31 °C

21 сентября

Ночь 14 … 16 °C День 29 … 31 °C

22 сентября

Ночь 15 … 17 °C День 28 … 30 °C

Ош

19 сентября

День 14 … 16 °C Ночь 30 … 32 °C

20 сентября

Ночь 14 … 16 °C День 30 … 32 °C

21 сентября

Ночь 15 … 17 °C День 30 … 32 °C

22 сентября

Ночь 15 … 17 °C День 30 … 32 °C

Чолпон-Ата

19 сентября

Ночь 9 … 11 °C День 20 … 22 °C

20 сентября

Ночь 9 … 11 °C День 20 … 22 °C

21 сентября

Ночь 10 … 12 °C День 20 … 22 °C

22 сентября

Ночь 11 … 13 °C День 20 … 22 °C

Нарын

19 сентября

Ночь 4 … 6 °C День 22 … 24 °C

20 сентября

Ночь 4 … 6 °C День 23 … 25 °C

21 сентября

Ночь 5 … 7 °C День 21 … 23 °C

22 сентября

Ночь 6 … 8 °C День 20 … 22 °C

Талас

19 сентября

Ночь 9 … 11 °C День 26 … 28 °C

20 сентября

Ночь 9 … 11 °C День 26 … 28 °C

21 сентября

Ночь 10 … 12 °C День 25 … 27 °C

22 сентября

Ночь 9 … 11 °C День 26 … 28 °C

В отдельных регионах страны возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду.