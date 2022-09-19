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Количество пострадавших на границе составляет 163 человека

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- Назгуль Абдыразакова
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Количество пострадавших на данный момент составляет 163 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По оперативным данным на 9.00 за ночь обратились за медицинской помощью в организации здравоохранения Баткенской области 19 пострадавших, из них 12 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

В стационарах продолжают получать лечение 144 человека, на амбулаторное лечение отправлены 19 человек.

Большинство пострадавших переведены в организации здравоохранения Бишкека и города Оша (102 пострадавших).

1. Национальный госпиталь - 71 пострадавший;

2. Национальный хирургический центр - 8 пострадавших;

3. Национальный центр охраны материнства и детства – 8 пострадавших;

4. Больница скорой медицинской помощи – 9 пострадавших;

5. Ошская областная объединенная больница – 4 пострадавших;

6. Ошская межобластная детская клиническая больница – 2 пострадавших.

Остальные пострадавшие получают стационарное лечение в организациях здравоохранения Баткенской области.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, компоненты крови, лекарства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве.

Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 59 человек.


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URL: https://www.vb.kg/422712
Теги:
Баткенская область, Минздрав, погибшие, приграничные конфликты, пострадавшие
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