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США призвали Таджикистан и Кыргызстан соблюдать режим прекращения огня

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США заявили об обеспокоенности конфликтом на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

"Мы обеспокоены сообщениями о столкновениях на таджикско-кыргызской границе. На кону жизни мирных жителей, и мы выражаем сочувствие пострадавшим. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и удвоить усилия по восстановлению спокойствия дипломатическим путем", - отмечает пресс-секретарь Госдепа.

Очередное вооруженное противостояние между военнослужащими двух стран на таджикско-кыргызской границе началось 14 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта и применении тяжелой военной техники и вооружения.


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URL: https://www.vb.kg/422713
Теги:
приграничные конфликты, США, Таджикистан, Кыргызстан
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