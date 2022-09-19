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В Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136770 человек

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- Айжан Мамбеталиева
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В настоящее время в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 тысяч 770 граждан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Всего по Баткенской области было открыто 45 пунктов временного размещения.

Кроме этого, из общего числа гражданского населения а/а Жекенди Чон-Алайского района Ошской области на сегодняшний день эвакуированы в безопасные районы 5301 человек.

Подготовлено 1890 мест в общежитиях образовательных учреждений Оша. По состоянию на 19 сентября размещены в пунктах временного размещения 512 граждан.

В настоящее время в Баткенскую область доставлено в общей сложности 506 тонн гумпомощи, из них министерством доставлено 116 тонн. На складе находится 89 тонн гуманитарной помощи.

Гуманитарная помощь, собранная со всех регионов республики, отгружена в 39 грузовых машин (635 тонн) и направлена в Баткенскую область.

По всей республики организованы 188 пунктов сбора гуманитарной помощи.


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URL: https://www.vb.kg/422715
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Кыргызстан, МЧС
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