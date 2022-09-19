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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Маленькая охотница

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут хорошего хозяина для котенка-девочки. Перед вами маленькая охотница. Малышке четыре месяца. Кошечка очень активная. Отдадут ее в семью, живущую в частном доме. Животное здоровое, от блох и глистов обработанное. Телефоны для справок: 0(559)220-675, 0(709)784-537.

Славная малышка

"Добрые руки" отдадут в хорошие руки котенка-девочку. Малышке три месяца. По характеру она очень нежная и ласковая. Здоровая. От блох и от глистов обработанная. К лоточку кошечку приучили. Если она вам понравилась, обращайтесь по следующим номерам телефонов: 0(559)220-675, 0(709)784-537.

Трехцветное чудо

Пристраивается кошечка трехцветного окраса. Котенку два с половиной месяца. Животное здоровое, от внешних и внутренних паразитов обработанное. К лоточку котенка приучили. По характеру это очень доброе существо. Телефоны для потенциальных хозяев: 0(559)220-675, 0(709)784-537.

Кому щеночков-звоночков?

В добрые руки отдают щеночков-звоночков. Животным четыре месяца. У нас есть мальчики и девочки. Все очень хорошие охранники. На новое место жительства щенков привезут. Звоните: 0(550)913-026.

Маленькая Багира

Добрым, любящим животных людям, отдадут вот такую милую кошечку. Нашей красавице три месяца. Это доброе и игривое создание. Хотите, чтобы такая замечательная киска поселилась у вас в доме? Тогда обращайтесь по телефону: 0(707)458-080.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


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URL: https://www.vb.kg/422717
Теги:
благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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