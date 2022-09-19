На Иссык-Куле провели операцию "Арсенал"

С 12 по 18 сентября по инициативе УВД Иссык-Кульской области в регионе прошла операция "Арсенал". Основная цель данного мероприятия была направлена на выявление и пресечение фактов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, профилактику преступлений с применением огнестрельного оружия и разъяснительные работы по добровольной сдачи незаконно хранящихся огнестрельных оружий.

В течение недели сотрудниками милиции были обследованы 14 объектов разрешительной системы, из них в 11 объектах на хранении имеется огнестрельные оружия. В ходе операции были проверены 1207 охотников-любителей, 6 владельцев наградного оружия и 105 владельцев газо-травматического оружия на предмет соблюдения правил хранения огнестрельного оружия.

В рамках мероприятия сотрудниками милиции из незаконного оборота было изъято 18 единиц огнестрельного оружия, из них 17 единиц гладкоствольного оружия, 1 газо-травматическое оружие.

За нарушение правил условия хранения было составлено 113 протоколов и 9 протоколов за нарушение сроков регистрации. В соответствии с Кодексом о правонарушениях КР был наложен штраф на общую сумму 39 тысяч сомов.