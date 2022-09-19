Работники "Кыргыз темир жолу" перечислят однодневную оплату жителям Баткена

Сотрудники ГП "НК" Кыргыз темир жолу" перечислят свою однодневную зарплату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предприятие также окажет гуманитарную помощь в виде продуктов питания и продуктов первой необходимости.

"Весь коллектив компании выражает глубочайшее соболезнование родным и близким погибших в Баткенской области, разделяет боль и горечь невосполнимой утраты, желает скорейшего выздоровления пострадавшим" - говорится в сообщении госпредприятия.