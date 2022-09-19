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Работники "Кыргыз темир жолу" перечислят однодневную плату жителям Баткена

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники ГП "НК" Кыргыз темир жолу" перечислят свою однодневную зарплату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предприятие также окажет гуманитарную помощь в виде продуктов питания и продуктов первой необходимости.

"Весь коллектив компании выражает глубочайшее соболезнование родным и близким погибших в Баткенской области, разделяет боль и горечь невосполнимой утраты, желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении госпредприятия.


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URL: https://www.vb.kg/422727
Теги:
Баткенская область, зарплата, приграничные конфликты, Кыргыз темир жолу
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