Как правильно анализировать спортивные события

Ставки на спорт с каждым годом становятся все более и более популярными, что не может не радовать букмекеров, поскольку подавляющее большинство их новых клиентов являются дилетантами, и очень быстро проигрывают много денег. В рамках небольшой статьи будет рассказано, как правильно делать ставки на спорт (по материалам https://herobet.kz/).

Почему многие клиенты букмекерских контор чаще проигрывают, чем выигрывают

Выиграть в букмекерской конторе может любой желающий. Для этого надо пройти регистрацию, пополнить игровой счет и сделать ставку. Чем ниже коэффициент ставки, тем выше вероятность выигрыша, но сам выигрыш будет небольшим. Выигрыш рассчитывается, как произведение размера ставки на коэффициент. Для того чтобы выиграть много денег, необходимо либо сделать ставку на большую сумму, либо заключить пари на событие (или несколько событий), исход которого имеет высокий коэффициент.

В первом случае игрок рискует большой суммой, которую он может проиграть. Во втором случае, вероятность выигрыша крайне мала. История беттинга знает много примеров, когда бетторы "срывали куш". Но это единичные случаи, которые больше связаны с удачей.

Если же говорить о стабильном доходе, который можно было бы получить в букмекерской конторе, сделать это очень сложно. Почему? Нюанс в том, что игра в букмекерской конторе ведется на условиях самого букмекера, которые прописаны в правилах БК. Остов благополучия букмекера заложен в коэффициентах, представленных в линии БК. В каждом из коэффициентов заложена маржа букмекера, при помощи которой он недоплачивает часть выигрыша своему клиенту. Чем выше маржа – тем больше денег "ворует" букмекер у игрока.

Повлиять на это никак нельзя. Маржа – это основа рынка беттинга. Не было бы букмекерской маржи, не было бы самих букмекерских контор. Поэтому беттору остается лишь принять невыгодные для себя условия либо отказаться от игры в букмекерской конторе.

Что есть у игрока

У игрока имеется два фактора, используя которые он может получить преимущество над букмекером. Первое – это размер ставки. Если коэффициент на конкретное событие устанавливает букмекер, то размер ставки определяет игрок. Умело варьируя размер ставки, опытный беттор может получать максимальный выигрыш на удачных пари и минимизировать потери в случае проигрыша.

Второе – это ошибки букмекера при написании линии. В линии букмекера публикуются тысячи различных спортивных событий. На каждое событие дается несколько сотен различных маркетов. В каждом маркете имеется несколько различных исходов, каждый из которых имеет свой коэффициент, отражающий вероятность наступления события. Как видим, букмекеру приходится каждый день рассчитывать десятки тысяч коэффициентов.

В большинстве случаев коэффициенты в линии рассчитываются специальным софтом, который работает по определенному алгоритму, который написан программистами. Чем популярнее событие, тем более тщательно производится расчет коэффициента. На не популярные события расчет коэффициентов ведется по "упрощенной" схеме, что отражается более высокой маржой.

Нетрудно догадаться, что в таком ворохе цифр букмекер не всегда правильно оценивает вероятность того или иного события. Иногда букмекер неправильно рассчитывает коэффициенты, и на определенные исходы дает завышенный или заниженный коэффициент. Игроку выгодно играть на недооцененных исходах, на которые букмекер дал завышенный коэффициент. Это так называемые валуйные ставки.

Поиск валуйных ставок – это "высший пилотаж". Трудность заключается в том, что не существует сколько-нибудь надежных маркеров, по которым можно было бы отыскать валуйную ставку. Поэтому об успешности поиска валуйных ставок можно судить лишь "постфактум", когда событие завершилось.

Основные правила ставок на спорт

Советы для новичков:

● делать ставки по заранее разработанному плану, который называется стратегией;

● соблюдать игровую и финансовую дисциплину;

● делать ставки только в том виде спорта, в котором хорошо разбирается игрок;

● Никогда не делать ставок типа "ва-банк", такая практика неизбежно приведет к проигрышу всех денег.