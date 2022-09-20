Переходим на "зеленую": что мешает развитию энергии стихий в Кыргызстане?

Кыргызстан вот уже несколько лет сталкивается с дефицитом выработки электроэнергии. Существующая энергосистема работает на полную мощность - около 15 миллиардов киловатт-часов, но этого все равно недостаточно, поскольку потребление электроэнергии в стране в среднем растет на 5-10 процентов ежегодно.

Решением энергетической проблемы республики должны стать альтернативные генерирующие мощности. Однако солнечная и ветровая энергетика в Кыргызстане все еще в зачаточном состоянии.

Внушительный потенциал

Эксперты считают, что Кыргызстан имеет уникальные условия для использования "зеленых" технологий.

Потенциал возобновляемых источников энергии страны оценивается в 5000 млн кВтч/год на водных объектах, более 490 миллионов кВтч/год - на солнечных, и 45 миллионов кВтч/год - на ветровых. Потенциал сбережения энергии за счет повышения эффективности использования энергии во всех секторах оценивается в 38 миллиардов кВтч/год (40 процентов от общего объема энергопотребления).

Авторы аналитической записки ОО "МувГрин" уверены, что для Кыргызстана диверсификация энергоснабжения – это вынужденная необходимость.

"В условиях дефицита собственных топливно-энергетических ресурсов, грядущего изменения климата и прогнозируемого уменьшения гидроэнергетического потенциала, сокращения доступности водных ресурсов, развитие использования технологий возобновляемой энергетики для Кыргызстана, 90 процентов электроэнергетики которого зависит от наличия воды в реках, критически необходимо не только для обеспечения надежного энергоснабжения во всех регионах, но и для и энергетической безопасности страны в целом", - говорится в документе.

Трудности растаможки

В прошлом году стало известно, что в западной части Иссык-Кульской области, недалеко от Балыкчы построят ветряной парк Ecowind. Это первый в республике промышленный комплекс ветрогенераторов, мощность которого на каждой площадке составит 100 МВт.

Ожидается, что Ecowind будет обеспечивать дополнительную энергию для Иссык-Кульской области. Кроме того, часть электричества планируется направить на экспорт.

Директор по финансам ОАО "Кыргыз винд систем", занимающегося возведением ветропарка на Иссык-Куле, Кундус Кырбашева рассказала vb.kg, что начинался проект с достижения договоренности с местным сообществом.

"В 2017 году нам выделили участок для изучения. Там было проведено всестороннее исследование территории по самым разным аспектам – начиная с оценки возможных сельскохозяйственных потерь, заканчивая изучением путей миграции перелетных птиц. Только после того, как по всем параметрам были получены положительные заключения, мы получили 300 гектаров под строительство ветрового парка, это случилось в 2021 году", - сообщила Кырбашева.

По ее словам, на сегодня уже завезено и, что самое главное, буквально в прошлом месяце растаможено все необходимое для постройки ветряного парка оборудование.

"Это стало целым квестом. Дело в том, что оборудование было поставлено в страну еще в прошлом году. Но его не было в реестре Налогового кодекса, поэтому сразу же растаможить мы его не смогли. 12 августа оборудование для ветрогенерации электричества включили в кодекс, и теперь все, кто хочет генерировать "зеленую" энергию могут завозить оборудование", - сказала Кундус Кырбашева.

Она отметила, что проект вступает в фазу активной реализации, поскольку все соответствующие разрешения, включая доступ на подключение к общей распредсети, уже получены.

СЭС нужна земля

По оценкам международных организаций, Кыргызстан располагает возможностью установки солнечных электростанций общей мощностью в 267 гигаватт. Однако до 2022 года найти инвесторов для реализации подобных проектов не удавалось, хотя предварительные договоренности заключались как с китайскими компаниями, так и с международными финансовыми институтами.

После проведения в Кыргызстане первого Евразийского экономического форума стало известно о подписании меморандума между Евразийским банком развития (ЕАБР), Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора, Центром зеленых финансов международного финансового центра "Астана" и ОсОО "Бишкек Солар" о строительстве в Иссык-Кульской области первой солнечной станции (СЭС) мощностью 300 мегаватт с возможностью выработки 600 миллионов киловатт-часов в год.

В конце июня ОсОО "Бишкек Солар" объявило, что вместе с партнерами из Казахстана - компанией "ТГС Констракшн" - начинает постройку первых 50 мегаватт.

Первые панели электростанции установили в окрестностях села Тору-Айгыр на северном побережье Иссык-Куля. Местность подбирали специально, в районе Тору-Айгыра практически не бывает пасмурной погоды, а значит, солнечные панели смогут вырабатывать энергию на максимуме своих возможностей.

На сегодня, однако, проект затормозился.

Как рассказал vb.kg глава "Бишкек Солар" Азамат Искембаев в настоящее время возникла проблема с документами о праве собственности на землю, где должна располагаться СЭС.

"Чтобы начать строительство мы ждем получения госакта на землю. На сегодня это невозможно, поскольку нам насчитали сельскохозяйственные потери на сотни миллионов сомов. Несмотря на то что на местности, где должна располагаться СЭС, в принципе речь не может идти ни о каком сельскохозяйственном производстве. Сейчас мы обратились к президенту, чтобы как-то решить этот вопрос", - сказал Искембаев.

Он подтвердил готовность казахстанских партнеров финансировать строительство первых 50 мегаватт мощности. Также Искембаев выразил надежду, что к моменту получения госакта будут достигнуты договоренности со всеми участниками проекта, чтобы сразу начать строить все 300 мегаватт проекта.

Один из участников проекта - Евразийский банк развития. Банк планировал выделить 40 миллионов долларов финансирования для этого проекта, по информации. По словам управляющего директора по энергетике ЕАБР Александра Гареева, в настоящее время этот проект находится в стадии рассмотрения и анализа.

"В нем много участников, и возможность финансирования со стороны банка зависит в том числе и от готовности других партнеров финансово подключиться к проекту. Сегодня мы ведем переговоры. Необходима также и государственная поддержка в плане выделения тарифа и т.д. Учитывая масштабы проекта – а такой впервые заявлен в Кыргызстане, - они могут занять продолжительное время", - сказал он.

Нужны масштабы

Основная доля вырабатываемой в республике электроэнергии, по данным Нацстаткома, приходится на гидроэлектростанции - более 90 процентов. Иначе говоря, 90 процентов электроэнергетики Кыргызстана зависит от наличия воды в реках.

В настоящее республике действует 18 объектов малой гидроэнергетики, еще четыре проекта находятся в стадии разработки или строительства. В 2020 году доля мини-ГЭС в общей выработке электроэнергии составила 1,28 процента.

Вместе с тем экономический эксперт Денис Бердаков считает, что Кыргызстан должен делать ставку на крупные гидроэлектростанции.

"У нас мощный гидропотенциал. Но стоимость нашей электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях, десятилетиями была чуть ли не ниже себестоимости. Вплоть до последнего времени это блокировало развитии вообще любой энергетики", - говорит Бердаков.

Напомним, в начале июля президент Садыр Жапаров подписал Закон "О возобновляемых источниках энергии", одобренный парламентом 16 июня. Документ определяет условия и порядок деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии. Кроме того, он регламентирует правовой режим выработки и поставки электрической энергии с использованием ВИЭ. Эксперты этот документ раскритиковали. В частности, президент Центра развития ВИЭ и энергоэффективности Татьяна Веденеева заявила, что при тех тарифах на электроэнергию, которые предлагаются в законе, окупаемость малых ГЭС составит 18 лет, солнечных установок - 35, ветровых - 38 и биогазовых - 20 лет. "Никто не станет вкладывать в эту сферу деньги просто потому, что траты никогда не окупятся. Тарифы нужно пересматривать", - заявила она.

По его словам, попытки реализовать в стране проекты по солнечным и ветровым электростанциям предпринимались 15 лет назад. Но дешевое электричество с гидроэлектростанций в совокупности с тогдашней дороговизной оборудования для ветро- и солнечной генерации превращали эти проекты в неокупаемые.

"Сейчас ситуация сильно изменилась. Нам не хватает мощностей, вырабатываемых ГЭС, стоимость оборудования же для альтернативной генерации упала. Так что, да, на сегодня в принципе можно солнечную и ветровую энергетику эксплуатировать", - считает эксперт.

Он отмечает, что в населенных пунктах, где с электричеством очень плохо, уже сегодня используют возможности микроГЭС, а также солнечные панели.

Бердаков убежден, что для страны в разы выгоднее строить полномасштабные ГЭС.

"Выгоднее построить каскад ГЭС стоимостью несколько миллиардов долларов и в два-три раза увеличить выработку электроэнергии. Здесь будут и объемы, и стабильность выработки, чего не скажешь о солнечной или ветровой энергетике", - объясняет свою точку зрения он.

Отметим, на недавнем саммите ШОС президенты Узбекистана и Кыргызстана, ранее подписавшие договор о взаимопоставках электроэнергии, в ходе переговоров в Самарканде согласились, что нужно как можно скорее начать строительство железной дороги Камбаратинской ГЭС-1.

Водород как перспектива

Согласно докладу ЕАБР "Чистые технологии для устойчивого будущего развития", для Кыргызстана существует еще одна "зеленая" энергетическая возможность - водородная энергетика. Водородная энергетика - отрасль энергетики, основанная на использовании водорода в качестве средства для аккумулирования, транспортировки, производства и потребления энергии. Водород может храниться в криогенном и жидком состояниях, а также в форме сжатого газа длительное время, по некоторым оценкам, до 10 лет. Это является весомым преимуществом по сравнению с остальными типами систем накопления энергии (СНЭ).

В мировой практике существует условная классификация водорода по цветам для обозначения экологичности технологического процесса. Наибольшее количество углекислого газа выделяется при производстве "серого" водорода - это процесс получения водорода из угля или метана. Метод получения водорода из природного газа с применением технологии улавливания и хранения углекислого газа CCS (carbon capture storage) или без выделения углекислого газа дает "голубой" водород. Водород, полученный с помощью электролиза воды на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), классифицируется как "зеленый", этот процесс не наносит ущерба экологии благодаря отсутствию выбросов углекислого газа.

При этом "зеленый" водород не только самый экологичный, но и дорогой. В структуре его себестоимости значительную долю занимают дополнительные расходы на очистку воды для электролиза.

Себестоимость производства водорода из природного газа, по оценкам Международного энергетического агентства, составляет 1,5–3,5 доллара за 1 кг. Произведенный с помощью ВИЭ водород стоит выше - 2–6 доллара за 1 кг.

Снизить расходы на производство "зеленого" водорода можно, выбрав для его производства регион с высоким гидроэнергетическим потенциалом. Таким, которым обладает, к примеру, Кыргызстан. Например, разместить производственные мощности можно рядом с гидроэлектростанциями КР, где относительно недорогая гидроэлектроэнергия в ценовом коридоре 2–2,3 цента за кВт·ч, а суммарный естественный среднегодовой речной сток Сырдарьи и Амударьи достигает 95 тысяч квадратных километров.

Эти факторы формируют благоприятные условия для развития водородной энергетики. Страны ЦА располагают обширными запасами ископаемого топлива и природно-климатическими условиями для развития водородной энергетики. Среди стран ЦА Казахстан обладает наибольшим потенциалом, который позволяет получить "голубой", "серый", "зеленый", "бирюзовый" и "бурый" виды водорода. Туркменистан и Узбекистан располагают огромными возможностями для производства "голубого" водорода из природного газа. Кыргызстан и Таджикистан имеют достаточный потенциал для развития производства "зеленого" водорода.

"Преимущества этих стран обусловлены наличием дешевой гидроэнергии и водных ресурсов горных рек - то есть критически необходимыми условиями для производства "зеленого" водорода по конкурентоспособной цене", - отмечают эксперты ЕАБР.

Гидроэлектростанции Кыргызстана в месяцы большого притока воды могут переводить излишки электроэнергии в водород при помощи электролиза воды. Полученный водород далее можно хранить. И это еще одно важное его преимущество. Дело в том, что большинство накопителей энергии, используемых в промышленных масштабах, позволяют покрывать только пиковые потребности в течение суток из-за короткого срока хранения энергии - например, литий-ионные аккумуляторы - работают до четырех часов, гидроаккумуляторы - около 12 часов.

Развитие водородных технологий сдерживается проблемами систем хранения водорода: относительно низкой эффективностью и технологической трудоемкостью. Толчком к более массовому и промышленному производству "зеленого" водорода с последующим широким распространением может стать решение вопроса хранения.

Что мешает развитию энергоальтеративы

Причины, препятствующие развитию альтеративной энергетики в КР, названы в аналитической записке ОО "МувГрин".