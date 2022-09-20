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Замена масла в двигателе: у дилера или в гараже

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Ключевая операция любого технического обслуживания - замена моторного масла. Ну, казалось бы, где тут можно ошибиться? А ведь можно, причем совершенно осознанно и с весьма неприятными последствиями. Принцип процедуры, о котором знает всяк и каждый: пробку открутили, отработку слили, фильтр поменяли, пробку закрутили, масло по уровню залили. Ребенок справится, как видится на первый взгляд. Но и тут возникают серьезные сложности, приводящие к поломкам и повторному посещению сервиса: оказывается, пробка в картере иногда строго по регламенту

нуждается в замене, причем по пробегу.

Более того, многие модели автомобилей, помимо пробки, оснащены еще и специальной медной шайбой, которая меняется вообще каждый раз, когда пробка откручивается. Знаком ли мастер с такой спецификой? Отправит ли он гонца за нужной деталью, чтобы сделать работу правильно? Конечно, нет. Он потуже затянет болт, чтобы из–под него не капало масло и, конечно, добьется появления трещины в картере. Несмотря на чрезвычайно важную функцию, которую несет поддон, он достаточно хрупкий, поэтому трещины на нем появляются регулярно. Немного перетянул пробку, и привет. Про динамометрический ключ на бюджетном сервисе никто не слышал - дорого!

Следующий пункт, конечно, масло. Как ни странно, но мастерской выгодно продавать свое, поэтому привлекательные цены на работы зачастую неразрывно связаны с приобретением запчастей на месте. Тут в дело идут составы, которые никто и никогда не проверял. Допустим, повезло, масло свое и в нем есть уверенность. Но сколько раз такое случалось, что глупо переливали, да так, что потом выдавливало все сальники?

Фильтры. И здесь есть место браку: поддельные и низкосортные запчасти разбирать не будем, поговорим только о работе. Во–первых, перед заменой воздушного фильтра нужно тщательно убраться в коробе, чтобы пыль и грязь не попадали в цилиндры. То же самое с лубрикантом: площадку и резьбу нужно очистить, а это время, которое деньги. Во–вторых, фильтр нужно правильно поставить, чтобы он выполнял свою работу. Сколько было случаев, когда криво установленный масляный фильтр просто срывало - давление там немалое, до 10 бар.

Автомобиль сложный и дорогой в содержании механизм, в котором нет разделения на простое и сложное. Каждую операцию по его обслуживанию, какой бы детской она ни выглядела, должен выполнять только специалист и только по прописанному мануалу. А уж где он работает, сам на себя в гараже или у официального дилера, совершенно не важно. Главное - гарантия, которую последние исправно давали. До недавних пор так уж точно.


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URL: https://www.vb.kg/422739
Теги:
автомобили
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