В столице состоялось награждение финалистов 10-дневной инкубации

В Бишкеке состоялся Демо-день и награждение финалистов десятидневной инкубации Prosperity Cup Kyrgyzstan, куда было подано свыше 70 заявок от стартап команд со всего Кыргызстана. Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По ее данным, ранее на конкурсной основе были отобраны заявки со всей республики с инновационными и цифровыми идеями. В рамках программы хакатона Prosperity Cup, софинансируемого Европейским Союзом, спикерами выступили эксперты АР и приглашенные предприниматели, у каждой команды были менторы и персональные сессии. На открытии мероприятия перед участниками выступили с мотивационной речью основатели крупных локальных и международных стартапов, которые поделились своей историей успеха. Среди стартапов были представлены: образовательные проекты, приложение по доставке еды, для дошкольных учреждений, стоматологического направления и многие другие.

Ханс Фарнхаммер, глава отдела сотрудничества представительства ЕС в Кыргызской Республике, в своем вступительном слове подчеркнул следующее: "ЕС является сильным партнером творческих индустрий и инноваций в секторе МСП в Кыргызстане. Молодые творческие предприниматели - это будущее для создания рабочих мест и процветания".

К финалу после отбора осталась половина команд, которая выступила с питчем перед инвестиционным комитетом в борьбе за инвестиции в капитал в размере от $10 000 и выше. В итоге отборочная комиссия определила следующих победителей: Tender Smart, Uber для репетиторов, We in Crypto, Sano, "Архитектор миров", Born to play, Motopsy, New nature, Kidssteam, All pack, Limfamed, Kamkor, Tilzone, Tex pro.

Как отмечают организаторы, Prosperity Cup Kyrgyzstan нацелен на работу с молодежью и молодежными инновационными и IT стартапами Кыргызстана. Участники хакатона, отобранные по заявкам, прошли обучение и при поддержке трекеров работали над улучшением своих бизнес-идей. Данная инкубация проводилась в рамках проекта Accelerate Prosperity ASIA. Проект AP Asia финансируется Европейским Союзом и Фондом Ага Хана. Проект направлен на развитие предпринимательства и повышение экономического благосостояния сельского населения Кыргызской Республики.