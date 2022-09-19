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Камчыбек Ташиев доказал, что заслуженно стал Героем Кыргызской Республики

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вновь доказал общественности, что вполне заслуженно стал Героем Кыргызской Республики. Именно с первых дней до последнего часа вооруженного конфликта он неустанно проводил все время в приграничной области Баткенской области. При этом, он занимался решением множества неотложных вопросов.

В первую очередь он начал проводить переговоры со своим коллегой из Таджикистана с целью прекращения огня, которые закончились только тогда, когда удалось достигнуть консенсуса. В это же время Ташиев координировал работу, практически, всех служб, начиная от Минздрава, Погранслужбы и заканчивая МЧС. Кроме этого, он проконтролировал эвакуацию жителей приграничных сел во время агрессии Таджикистана. Можно сказать, в эти дни он не сходил с заголовков новостей.

Занимался он и поисками пропавших военнослужащих. Так, по словам главы МЧС Бообека Ажикеева, с этой целью именно по поручению Ташиева были подняты вертолеты Погранслужбы.

Самое же главное, Камчыбек Ташиев по сути взял на себя ответственность в решении приграничного вопроса, возглавив комиссию КР по урегулированию конфликта на госгранице Кыргызстана и Таджикистана. Напомним, в эту комиссию со стороны Кыргызстана вошли ряд представителей силового блока, в том числе министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев и министр обороны Бактыбек Бекболотов. То есть таким образом глава ГКНБ дал четко понять общественности, что намерен сделать все возможное, чтобы в дальнейшем подобные события не повторялись.

К слову, надо признать, что Ташиев - первый глава ГКНБ, который бы так неустанно занимался решением проблемы, практически, не выезжая с места боевых событий, одновременно координируя работу всех соответствующих служб.

Напомним, что в свое время Ташиев пришел в спецслужбу и сумел реформировать ее должным образом, сделав из него мощный государственный орган, который, как показала практика, может противостоять современным вызовам по нацбезопасности как внутри страны, так и в регионе.

На сегодняшний день ГКНБ беспрестанно борется с коррупционными проявлениями в структурах госуправления. Ведомство едва ли не каждую неделю отчитывается о громких задержаниях.

Определенная заслуга главы ГКНБ есть и в том, что на сегодня, как отмечают эксперты ЕЭК, Кыргызстан более чем на 81 процент самообеспечен продовольствием.

Именно Ташиев в марте этого года настаивал на том, чтобы за обеспечение продовольственной безопасности была назначена персональная ответственность. В итоге ответственными стали три министра - экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, финансов Алмаз Бакетаев и чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

В результате своевременно были приняты меры по недопущению спекуляций товаров первой необходимости. Тогда же в Кыргызстане был создан Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы, а также введен временный запрет на экспорт отдельных видов сельскохозяйственных товаров из страны.


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URL: https://www.vb.kg/422749
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, ГКНБ, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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