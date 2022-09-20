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Нурлан Мамытов назначен новым гендиректором MegaCom

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- Бакыт Басарбек
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Новым генеральным директором MegaCom (ЗАО "Альфа Телеком") стал Нурлан Мамытов. Информацию о смене главы ЗАО "Альфа Телеком" подтвердили в компании.

"Решение о досрочном прекращении полномочий Базаркулова Азата Темиркановича принято единственным акционером ЗАО "Альфа Телеком" - Министерством цифрового развития КР. Этим же решением с 19.09.2022 г. новым генеральным директором ЗАО "Альфа Телеком" назначен Мамытов Нурлан Токтобекович", - сообщили в компании.

Справка: ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom) является национальным мобильным оператором связи в КР. Акции компании полностью принадлежат государству.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:1805819?f=cp


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URL: https://www.vb.kg/422753
Теги:
назначение, Мегаком
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