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Супруги поссорились из-за игрушки. Муж сломал жене позвоночник

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- Ольга Новгородцева
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Из обвинительного заключения: "Николай З., 1990 года рождения, ранее несудимый, обвиняется в том, что 17.06.2022 г., находясь по адресу: г. Каинды Панфиловского района, в ходе возникшей словесной перепалки, нарушая конституционные права и иные права и свободы, с целью умышленного нанесения телесных повреждений своей супруге, схватив левой рукой ее за волосы, правой рукой нанес несколько ударов по лицу, после чего, подняв ее, перекинул через себя на пол, в результате чего она упала спиной и почувствовала сильные боли в области позвоночника.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения гражданки Марии З. характеризовались закрытым компрессионным переломом тела 4-го грудного позвонка без стеноза позвоночного канала".

Как рассказывает сам Николай, накануне происшествия он с женой и сыном приехал к своим родителям в Панфиловский район. Оттуда съездили погулять в парке Кара-Балты. Зашли на базар. Ребенку приглянулась какая-то игрушка, но мать категорически отказалась ее покупать. Из-за этого родители, собственно, и поругались.

Вернувшись в Каинды, он, Николай, не разговаривая с женой, ушел в спальню и лежал, пока Мария не объявила ему, что хочет прямо сейчас уехать домой, в Ивановку.

По словам Николая, он ответил: "Дорога рядом, езжай!".

Но жена со сломанным позвонком описывает ситуацию иначе.

Супруг, говорит она, разозлился, когда она долго выбирала вещи на базаре. А в полное бешенство мужа привело то, что она не купила сыну игрушку и тот расплакался.

Дома у свекрови для Марии начался настоящий ад. Муж три часа удерживал ее в комнате, бил, таскал за волосы, швырял на пол, пока она не ощутила острую боль в позвоночнике. Разнимать их пытались мать Николая и подруга матери. От отчаяния Мария хваталась за ножницы и грозилась зарезать себя. Потом нож взял Николай и замахивался им на жену.

И все это - на глазах у плачущего маленького ребенка...

В суде Мария сказала, что прощать мужа не собирается, и попросила для него максимально сурового наказания.

Панфиловский районный суд приговорил Николая З. к двум годам лишения свободы, но заменил их пробационным надзором.


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URL: https://www.vb.kg/422754
Теги:
приговор, семейное насилие, суд, Кыргызстан
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