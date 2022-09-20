БГДТ завоевал награду фестиваля "Белая Вежа - 2022"

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева завоевал награду XXVI Международного театрального фестиваля "Белая Вежа - 2022". Смотр в течение восьми дней проходил в Бресте.

В фестивале принимали участие драматические, музыкальные, уличные театры и театры кукол из Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Дании, Польши, России, Узбекистана. Зрители увидели 28 постановок от 24 театральных коллективов. Актеры играли спектакли на белорусском, русском, армянском, английском, польском, болгарском и кыргызском языках.

Спектакль БГДТ был показан 12 сентября. Гости и жюри фестиваля увидели "Эсимде" ("Я помню"). Спектакль по мотивам повести Чингиза Айтматова "Материнское поле" поставил народный артист республики Казахстан Бекпулат Парманов. В номинации "Воплощение исторической памяти" он был признан лучшим.

"Эсимде" является украшением репертуара бишкекского театра и пользуется большой любовью зрителей. Ранее спектакль уже участвовал в фестивалях в России, Украине и Германии. Роль Толгонай в нем блистательно исполняет народная артистка Кыргызской республики Гулайым Каниметова.

"Международный фестиваль театрального искусства "Белая Вежа" проводится с 1996 года и ставит перед собой цель - представить искусство национальных театров различных стран, развивающих классические сценические традиции и устремленных к поиску современных средств театральной выразительности. Для именитых режиссеров и актеров, музыкантов и художников, а также молодых талантов фестиваль в Бресте это прекрасная возможность представить на суд зрителей свои лучшие работы", - рассказала член экспертной комиссии фестиваля, художественный руководитель БГДТ, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Айгуль Умуралиева.