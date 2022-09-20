"Мы хотим мира": блогеры Кыргызстана обратились к народу Таджикистана

Кыргызские блогеры записали обращение к гражданам Таджикистана.

"Мы, граждане Кыргызстана, хотим обратиться к вам граждане Таджикистана. мы не хотим конфликтовать, мы не хотим обвинять. мы хотим поговорить", - записали они в своем обращении.

Также добавили, что 90-е годы во время гражданской войны в Таджикистане именно наша страна первой откликнулась на помощь, приняв у себя тысячи беженцев. и разделив с ними хлеб и кров. Они и по сей день живут с нами, в Кыргызстане.

"Днем и ночью кыргызстанцы собирают помощь баткенцам в надежде на скорое разрешение конфликта. Люди готовы отдавать последнее, чтобы никто не страдал", - говорят они в обращении.

Есть погибшие и раненные не только среди кыргызстанцев, но и среди таджикистанцев. Девять месяцев - возраст самого юного кыргызстанца, который пострадал в результате военных действий. Пятнадцать лет девочке, которая погибла под обстрелами, спасаясь.