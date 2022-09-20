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"Мы хотим мира": блогеры Кыргызстана обратились к народу Таджикистана

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызские блогеры записали обращение к гражданам Таджикистана.

"Мы, граждане Кыргызстана, хотим обратиться к вам граждане Таджикистана. мы не хотим конфликтовать, мы не хотим обвинять. мы хотим поговорить", - записали они в своем обращении.

Также добавили, что 90-е годы во время гражданской войны в Таджикистане именно наша страна первой откликнулась на помощь, приняв у себя тысячи беженцев. и разделив с ними хлеб и кров. Они и по сей день живут с нами, в Кыргызстане.

"Днем и ночью кыргызстанцы собирают помощь баткенцам в надежде на скорое разрешение конфликта. Люди готовы отдавать последнее, чтобы никто не страдал", - говорят они в обращении.

Есть погибшие и раненные не только среди кыргызстанцев, но и среди таджикистанцев. Девять месяцев - возраст самого юного кыргызстанца, который пострадал в результате военных действий. Пятнадцать лет девочке, которая погибла под обстрелами, спасаясь.


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URL: https://www.vb.kg/422759
Теги:
Баткенская область, граница, дети, молодежь, Таджикистан, Кыргызстан
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