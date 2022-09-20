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Неделя российского образования в Кыргызстане пройдет с 21 по 27 сентября

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- Анастасия Карелина
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С 21 по 27 сентября пройдет Неделя российского образования в Кыргызстане. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

21 сентября (среда) в 9 часов в Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова откроется выставка российских вузов. Ведущие университеты России представят свои образовательные программы школьникам и студентам Бишкека и Чуйской области. Для желающих обучаться на бюджете в России будут организованы консультации на базе Русских домов в Бишкеке и Оше.

21 сентября и 26 сентября с 9 до 16 часов в холле КГТУ имени И. Раззакова (проспект Манаса, 66) будет проходить выставка университетов России. Вузы-участники выставки: http://uchebarf.kg/univ

22 сентября с 10 до 16 часов в городах Кара-Балта и Шопоков и 27 сентября с 10 до 16 часов в городах Кант и Токмок пройдет презентация программ российских вузов. Вузы-участники презентации: http://uchebarf.kg/univ

С 23 по 25 сентября с 10 часов до 17 часов 30 минут в Русском доме в Бишкеке (бульвар Эркиндик, 2/1) пройдут консультации для абитуриентов. Запись на консультации: https://forms.yandex.ru/cloud/6316fe20ce9cb84e2541381d/

24 сентября с 9 часов до 15 часов 45 минут пройдут консультации для абитуриентов городов Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия. Запись на консультации: https://forms.yandex.ru/cloud/631871e1676181f2fba4e623/

Вся актуальная информация о событиях Недели образования будет размещена на сайте: https://uchebarf.kg/


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URL: https://www.vb.kg/422762
Теги:
образование, Россия, Россотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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