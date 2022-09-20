Бишкекский предприниматель обманул партнеров почти на 350 тысяч долларов

Первомайский суд Бишкека освободил осужденного за тяжкое преступление от реального отбывания наказания только потому, что потерпевшие просили оставить его на свободе и дать ему возможность выплатить долг. Одному из потерпевших осуждённый С.Р. на сегодняшний день должен 37 тысяч долларов, другому - в десять раз больше.

С.Р. - совладелец некоего ОсОО. В качестве предпринимателя он и познакомился с первым потерпевшим, К.З. Вошел к нему в доверие и предложил совместное ведение бизнеса. В чем будет заключаться бизнес - не объяснил, сказал лишь, что нет никаких рисков, и пообещал всем заниматься сам. А К.З. якобы будет только ежемесячно получать прибыль от вложенных в общее дело денег.

К.З. попросил время подумать и думал почти два месяца. С.Р. торопил, и в конце концов К.З. отдал ему требуемые 37 000 долларов. Четыре месяца, с июня по сентябрь прошлого года, С.Р. стабильно выплачивал своему бизнес-партнеру прибыль: две, три, пять тысяч. Потом сказал, что нужно дополнительно вложить еще 40 тысяч. К.З. согласился. И снова пару месяцев получал крайне небольшую по сравнению с этой суммой прибыль.

Потом С.Р. понадобились еще деньги...

А потом он скрылся в неизвестном направлении.

Другой потерпевший, С.Т., доводится осуждённому родственником. С.Р. предложил ему работу водителем, а выведав, что тот недавно продал контейнер на "Дордое", стал и его склонять к совместному бизнесу. Бизнес предполагался такой: покупать в Узбекистане стулья и по накрученной цене переправлять в Казахстан. Обещал стабильную прибыль...

Потом с этим же родственником С.Р. организовал бизнес по продаже корейских носков... Родственник охотно вкладывался. Начал с 10 тысяч, а закончилось все тем, что С.Р. остался должен С.Т. чуть больше 310 тысяч долларов. С учетом выплаченной родственнику небольшой "прибыли".

Суд приговорил С.Р. к пробационному надзору и возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба.