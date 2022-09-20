ЕС и Кыргызстан провели двенадцатый раунд Диалога по правам человека

В Бишкеке Европейский Союз и Кыргызская Республика провели двенадцатый раунд ежегодного Диалога по правам человека, где обсудили широкий круг вопросов. В ходе диалога была подчеркнута важность тесного сотрудничества между ЕС и Кыргызской Республикой в нынешнем геополитическом контексте.

Как сообщает координатор по СМИ и информации Чентымир Калбаев, "стороны обсудили текущую работу по гармонизации законодательства в соответствии с новой конституцией на прозрачной и инклюзивной основе. ЕС подчеркнул необходимость эффективной и демократической системы сдержек и противовесов.

В частности, ЕС и Кыргызская Республика провели откровенную и детальную дискуссию по вопросам прав человека и надлежащего государственного управления. ЕС выразил обеспокоенность по поводу общей негативной тенденции в области основных прав человека, в частности, в отношении сужения пространства для свободной деятельности гражданского общества и усиления давления на свободу слова.

В связи с этим ЕС выразил озабоченность по поводу широкого и, похоже, произвольного применения статьи 330 Уголовного Кодекса о ненависти и раздорах и исполнения закона о ложной информации. Блокировка СМИ и преследование журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей, занимающихся журналистскими расследованиями, гражданским или политическим участием, критикующих правительство, противоречит обязательствам Кыргызстана по Международному пакту о гражданских и политических правах. В этом контексте ЕС затронул ряд отдельных случаев, вызывающих обеспокоенность, включая случаи Болота Темирова и Камиля Рузиева.

Относительно условий содержания в местах лишения свободы ЕС вновь выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о смертных случаях, пытках и бесчеловечном обращении и очень низким уровнем судебных решений по этим заявлениям.

Омбудсмен и национальные превентивные механизмы должны быть наделены независимостью и эффективными возможностями в соответствии с Парижскими принципами о стандартах для национальных правозащитных учреждений. ЕС повторно выразил обеспокоенность тем, что смерть в тюрьме известного правозащитника Азимжана Аскарова летом 2020 года до сих пор не была беспристрастно и прозрачно расследована, а его семья до сих пор ожидает правосудия.

Стороны обсудили вопросы недопущения дискриминации и необходимость принятия комплексного законодательного акта, включающего все формы дискриминации, в том числе по этническому признаку, полу, сексуальной ориентации, инвалидности и религиозным убеждениям.

ЕС приветствует усилия Кыргызской Республики по укреплению прав и защиты детей и надеется на скорейшее принятие Кодекса о детях.

В соответствии со своими обязательствами по Конвенции о правах людей с ограниченными возможностями, власти Кыргызстана рассказали о предпринятых шагах, включая недавно разработанную программу "Доступная страна". ЕС выразил свою обеспокоенность в связи с ростом числа случаев насилия в отношении женщин и детей в стране и призвал обеспечить эффективную поддержку пострадавшим, надлежащее расследование и доступ к правосудию.

ЕС и Кыргызская Республика обсудили сотрудничество на многосторонних форумах, включая заявку Кыргызстана на членство в Совете ООН по правам человека. Конструктивное и открытое участие Кыргызской Республики в рассмотрении приглашения для участия в специальных процедурах и механизмах ООН было отмечено с признательностью.

Диалогу по правам человека предшествовала встреча с представителями местного гражданского общества, включая правозащитников.

Кыргызская Республика пользуется односторонними торговыми преференциями ВСП+ (специальное стимулирующее соглашение Всеобщей схемы преференций для устойчивого развития и надлежащего государственного управления) с 2016 года. Срок действия нынешней схемы истекает в конце 2023 года. Чтобы продолжать пользоваться льготами, все бенефициары ВСП+, включая Кыргызскую Республику, должны будут пройти процесс повторной подачи заявки. ЕС призывает Кыргызскую Республику выполнить свои обязательства, включая вышеупомянутые вопросы, чтобы обеспечить дальнейшее пользование льготами ВСП+.

Миссия ВСП+ и диалог по правам человека служит основой для оценки, которую подготовит Европейская комиссия для всех стран-бенефициаров ВСП+ и которая будет представлена Европейскому парламенту и Совету Европы в конце года.