В Ошской области школы обменяются опытом организации горячего питания

С 19 по 23 сентября в двух школах Ошской области Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) в партнерстве с российским Институтом отраслевого питания (SIFI) проведет обменные визиты между школами из всех семи областей Кыргызстана в рамках кампании "Взаимообучение школ" по вопросам организации горячего школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Переход на горячее питание - это важный шаг, на который школам бывает не так просто решиться в силу разных причин: отсутствие необходимых условий (канализация, водоснабжение, помещение под столовую, пищеблок, оборудование), нехватка финансирования, недостаток квалифицированных кадров.

С запуском финансируемой Российской Федерацией Программы по оптимизации школьного питания, реализуемой Министерством образования и науки при поддержке ВПП ООН и технической помощи SIFI, 850 школ уже перешли на горячее питание. Многие из них могут стать примером и мотивировать остальные школы решиться на улучшение школьного питания для своих учеников и всё правильно организовать.

Обменные визиты как раз направлены на то, чтобы помочь этим школам перейти на более качественное и такое нужное растущему организму младшеклассников горячее питание. В рамках кампании школы смогут обменяться лучшими, действительно эффективными организационными и управленческими практиками в вопросах перехода на горячее школьное питание.

Программа визитов начнется со средней школы имени Сайдахматова в Араванском районе. Делегации из каждой области в лице директоров школ, представителей органов местного самоуправления, родительского комитета или попечительского совета школ, а также специалистов по школьному питанию из районных отделов образования ознакомятся с опытом организации горячего питания в этой школе, посетят теплицу и школьную столовую. Сами разберут несколько кейсов по внедрению горячего питания в школах, а также примут участие в агротренинге по вопросам использования пришкольных участков для производства продукции для школьного питания и получения дополнительного дохода.

Во второй школе имени Парпиева в Кара-Сууйском районе, помимо ознакомления с опытом перехода школы на горячее питание и использования пришкольной теплицы, участники поработают над улучшением качества питания в своих школах, составляя под руководством экспертов разнообразное и сбалансированное меню.

Отбор школ для обменных визитов проходил в несколько этапов. Весной этого года школы, заинтересованные в улучшении школьного питания и стремящиеся решить существующие проблемы, присылали заявки на участие в кампании по изучению успешного опыта других школ. Летом организаторы отобрали по одной самой мотивированной школе от области.

По итогам обменных визитов, каждая школа составит свой план действий по улучшению школьного питания в соответствии с той информацией, которую они получили, изучая успешный опыт в Ошской области. В дальнейшем школам будет оказываться консультационная поддержка в реализации разработанных проектов.