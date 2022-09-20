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Думал - наушники, оказалось - наркотик

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- Ольга Новгородцева
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11 мая 2022 года сотрудники исправительной колонии N50, которая находится в селе Алена Иссык-Атинского района, заметили мужчину, перебросившего через забор учреждения какой-то сверток.

Мужчину поймали. Спросили, что он только что бросил. Пойманный, особо не сопротивляясь, ответил, что зарядник от телефона и наушники. Сверток действительно был перемотан шнуром от зарядки. Но вместо наушников в нем оказалась марихуана весом 40 с половиной граммов.

Кому предназначался подарок, следствию выяснить так и не удалось. Допрошенный перебросчик признался, что накануне ему позвонил бывший одноклассник, отбывающий наказание в колонии, и попросил в Канте встретиться с человеком, который передаст для него наркотик.

На суде, впрочем, гражданин от этих показаний отрекся и рассказал совсем другую историю.

Находился он якобы в Канте по своим делам, и вдруг к нему подошел незнакомец. Сказал, что знает: в Алге у того сидит родственник. И попросил в следующий раз не только проведать родственника, но перебросить через забор вот этот маленький пакетик. "А что там?" - поинтересовался нынешний подсудимый. "Наушники и зарядка", - ответили ему...

Суд подсудимому не поверил и признал его виновным в умышленном тяжком преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчина приговорен к восьми годам исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.


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URL: https://www.vb.kg/422772
Теги:
приговор, суд, Кыргызстан
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