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Разоблачение дезинформации в СМИ Таджикистана

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- Жан Алиев
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В интернете появились доказательства о том, что СМИ Таджикистана распространяют фейковую информацию относительно ситуации на границе. К примеру, на странице Tajikistan News в Facebook была опубликовано интервью с неким кыргызстанцем по имени Асанбай Бердиярав, который якобы рассказал о том, что жителей их села заставили напасть на территорию Таджикистна.

"В ночь на 16 сентября около часу и 20 минут к ним в село прибыла группа военнослужащих на грузовике, полном оружия и военной форме. С помощью главы района собрали стариков, средних и молодых людей и сказали, что рано утром надо напасть на Таджикистан, убивать граждан и узурпировать общины Чоркуха и Воруха", - процитировало издание якобы Асанбая Бердиярава.

Позже журналисты factcheck.kg выяснили, что запечатленный на фото мужчина был взят из статьи о енисейских кыргызах, опубликованной еще в 2019 году.

Также в таджикском интернет-пространстве распространяется фото машины скорой помощи, которая якобы была обстреляна кыргызскими военными. Выяснилось, что это фото действительно машины скорой помощи Таджикистана, но сделано оно было еще в январе прошлого года.

При этом, одновременно в соцсетях распространяется видеоролик, на котором изображена совершенно другая машина скорой помощи, якобы обстрелянная нашими военными и которая также выглядит неоднозначно. Во-первых, с какой целью сгоревшая машина стоит на стоянке. Во-вторых, марка автомобиля явно отличается от стоящих рядом машин скорой помощи.

Новостной канал Vorukh_time опубликовал фотографии, якобы уничтоженной кыргызскими военными школы в Таджикистане. Однако, как выяснилось, на этих фотографиях изображена школа, которая пострадала во время паводка в Таджикистане еще в апреле этого года. Еще одно фото к этой публикации было взято из материала за 2018 год, там оно публиковалось как иллюстративное к событиям в Афганистане.


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URL: https://www.vb.kg/422774
Теги:
СМИ, Таджикистан, Кыргызстан, фейк
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