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Сотрудники колонии-поселения №42 в Оше поддержали баткенцев

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что по приказу начальника колонии-поселения №42 Службы исполнения наказаний, подполковника в/с Абдыкадыра Исмаилова, по случаю общенационального траура был приспущен государственный флаг Кыргызстана на территории учреждения.

Кроме того, сотрудники колонии сдали кровь для пострадавших в Ошском областном центре крови.

Также в фонд помощи жителям Баткенской области было передано 200 килограмм мыла, производимого в исправительном учреждении, а главному бухгалтеру поручено перечислить нуждающимся баткенцам однодневную зарплату служащих.


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URL: https://www.vb.kg/422778
Теги:
ГСИН, гуманитарная помощь, колонии, Кыргызстан
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