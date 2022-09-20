Сотрудники колонии-поселения №42 в Оше поддержали баткенцев

Пресс-служба ГСИН сообщает, что по приказу начальника колонии-поселения №42 Службы исполнения наказаний, подполковника в/с Абдыкадыра Исмаилова, по случаю общенационального траура был приспущен государственный флаг Кыргызстана на территории учреждения.

Кроме того, сотрудники колонии сдали кровь для пострадавших в Ошском областном центре крови.

Также в фонд помощи жителям Баткенской области было передано 200 килограмм мыла, производимого в исправительном учреждении, а главному бухгалтеру поручено перечислить нуждающимся баткенцам однодневную зарплату служащих.