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Количество пострадавших на границе составляет 185 человек

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- Анастасия Карелина
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По данным на утро 20 сентября общее количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 185 человек, из них 21 пострадавший отправлен на амбулаторное лечение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

В стационарах продолжают получать лечение 164 человека. 60 пострадавших получают лечение в организациях здравоохранения Баткенской области, 104 переведены в организации здравоохранения Бишкека и Оша:

  1. Национальный госпиталь - 75 человек;
  2. Национальный хирургический центр - 8 человек;
  3. Национальный центр охраны материнства и детства - 8 человек;
  4. Больница скорой медицинской помощи - 9 человек;
  5. Ошская областная объединенная больница - 4 человека.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Компоненты крови, лекарства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве.

Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 59 человек.


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URL: https://www.vb.kg/422781
Теги:
Минздрав, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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