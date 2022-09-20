Количество пострадавших на границе составляет 185 человек

По данным на утро 20 сентября общее количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 185 человек, из них 21 пострадавший отправлен на амбулаторное лечение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

В стационарах продолжают получать лечение 164 человека. 60 пострадавших получают лечение в организациях здравоохранения Баткенской области, 104 переведены в организации здравоохранения Бишкека и Оша:

Национальный госпиталь - 75 человек; Национальный хирургический центр - 8 человек; Национальный центр охраны материнства и детства - 8 человек; Больница скорой медицинской помощи - 9 человек; Ошская областная объединенная больница - 4 человека.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Компоненты крови, лекарства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве.

Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 59 человек.