Мужчины предпочитают спортивный покер, а женщины – верят в удачу

Британская компания BritishGambler изучила азартное поведение мужчин и женщин. Исследования приводились полгода - с 1 января по 31 июля 2022. Были проанализированы данные игроков более 500 сайтов. Также около 1000 игроков приняли участие в опросе компании.

Результаты удивляют: мужчины отдают предпочтение соревновательным видам азарта. Дамы наоборот - предпочитают онлайн слоты, иные развлечения, основанные на чистой удаче. Такие как игровые слоты Лев - наилучший выбор азартных развлечений Рунета 2022.

78% игроков британских казино - женщины

Принято считать, азартные соревнования- прерогатива мужского населения. Оказывается что это не так. Более 78% посетителей британских онлайн казино - женщины. Исследователи подчеркивают, что британцы, предпочитающие в казино играть онлайн, выбирают игры, основанные на анализе возможных рисков и вероятности выигрыша.

Как показало исследование, дамы предпочитают одиночные азартные развлечения, не требующие компании. Также представительницы слабого пола склонны доверяться удаче сильнее, нежели навыкам.

У мужчин ситуация противоположная.

1. 72% беттеров, делающих спортивные ставки - мужского пола.

2. Также парни составляют 83% аудитории спортивного покера.

Оба направления азартных игр требуют определенных знаний, базовых навыков, умения анализировать обстановку. Поэтому допустимо предположить: мужчины сильнее склонны полагаться на собственные способности в азартных увлечениях, нежели женщины. Ситуация подобна компьютерным играм, где парни также выбирают направления, связанные с прокачкой умений, игрового уровня.

Ситуация меняется?

Медленно, но верно ситуация меняется. Исследования показали: девушки начали охотнее делать ставки на лошадиных бегах. Почти половина ставок на Royal Ascot были произведены представительницами прекрасного пола.

Правда, причины выбора ставки слабым полом остаются "неспортивными". Не изучая фаворитов, "темных лошадок", девушки делают выбор, используя неочевидные критерии. Среди популярных - красивая лошадь, интересное имя лошади, привлекательный, знакомый жокей.

Допустимо предположить, дамы легко относятся к возможностям выигрыша или проигрыша. Игры рассматриваются скорее в качестве приятного развлечения, нежели попытки самоутвердиться. Мужчинам важнее показать экспертность, умение выигрывать, позицию победителя.

Мужчины делятся проигрышами, женщины - замалчивают неудачи

Разное поведение сохраняется у полов относительно итогов азартных игр. Как продемонстрировало исследование, женщины склонны замалчивать проигрыши. Зато охотно делятся сведениями о выигрышах, победах.

Мужчины, видимо, испытывают меньше комплексов относительно азартных проигрышей. Представители сильного пола легко упоминают проигранные деньги. Исследователи предполагают - данный факт продиктован желанием продемонстрировать, что проигравший способен позволить себе любые траты.