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В муниципалитете столицы обсудили, как улучшить качество воздуха

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- Айжан Мамбеталиева
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Вице-мэр столицы Олег Попиков встретился с группой экспертов Всемирного банка, которые работают над проектом "Улучшение качества воздуха в городе Бишкеке".

Стороны обсудили механизмы реализации проекта и пути решения сложившейся проблемы. Экспертная группа поделилась результатами проделанной работы по комплексному анализу источников загрязнения воздуха.

Основными целями миссии являются обсуждение и согласование деталей проекта по улучшению качества воздуха, особенно в отношении компонентов проекта и механизмов реализации, отслеживания подготовки инструментов социально-экологических принципов и других мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/422788
Теги:
мэрия, Бишкек, воздух в Бишкеке
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