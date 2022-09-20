В муниципалитете столицы обсудили, как улучшить качество воздуха

Вице-мэр столицы Олег Попиков встретился с группой экспертов Всемирного банка, которые работают над проектом "Улучшение качества воздуха в городе Бишкеке".

Стороны обсудили механизмы реализации проекта и пути решения сложившейся проблемы. Экспертная группа поделилась результатами проделанной работы по комплексному анализу источников загрязнения воздуха.

Основными целями миссии являются обсуждение и согласование деталей проекта по улучшению качества воздуха, особенно в отношении компонентов проекта и механизмов реализации, отслеживания подготовки инструментов социально-экологических принципов и других мероприятий.