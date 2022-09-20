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В МП "Бишкекзеленхоз" раздают дрова малоимущим семьям

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- Айжан Мамбеталиева
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МП "Бишкекзеленхоз" оказывает помощь малоимущим в подготовке к осенне-зимнему периоду.

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" начали раздачу имеющихся дров малоимущим семьям.

133 малообеспеченных семьи, согласно предоставленному списку управления социальной защиты мэрии города Бишкека, будут обеспечены древесным топливом в целях реализации отопительного сезона 2022-2023.

Предприятием планируется передать около 200 кубометров дров на безвозмездной основе, которые, в свою очередь, собраны в результате обрезки сухостойных деревьев и ветвей на муниципальной территории города Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/422790
Теги:
мэрия, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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