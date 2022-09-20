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В колонии №1 предотвращена попытка переброса запрещенных предметов

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что в исправительной колонии №1 предотвратили попытку переброса запрещенных предметов.

При проведении межведомственной операции под кодовым наименованием "Переброс", примерно в 3 часа ночи сотрудниками учреждения №1 Службы исполнения наказаний, расположенного в селе Молдовановка, военнослужащими 4-ой роты Департамента охраны и конвоирования СИН совместно с сотрудниками СБНОН ОВД Аламудунского района Чуйской области была пресечена попытка переброса запрещенных предметов на территорию колонии.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с южной стороны учреждения были задержаны граждане КР: А.И.Т., Ж.И.О. и Н.У.М. на автомашине марки "Фольксваген-Пассат". У них был изъят сверток, обернутый скотчем, с содержимым веществом темного зеленого цвета со специфическим запахом конопли (гашиш), общий вес которого составил 283 грамма.

Задержанные граждане и собранные материалы переданы в следственное управление ОВД Аламудунского района для проведения дальнейшего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/422791
Теги:
Аламудунский район, Чуйская область, ГСИН
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