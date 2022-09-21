У бизнесмена вымогали крупную сумму денег, запугивая его расправой

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что у бизнесмена, запугивая расправой, вымогали крупную сумму денег. Задержаны подозреваемые в Аламудунском районе

В ОВД Аламудунского района заявлением обратился гражданин А.С. 1947 года рождения, с просбой о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые с начала сентября 2022 года с разных номеров звонили и представляясь людьми с криминальной сферы, говорили что знают о наличии нескольких бизнесов и вымогали деньги в сумме 50 тысяч долларов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного 208 УК КР (вымогательство) и возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД КР установлены преступники вымогающие деньги у заявителя, ими оказались уроженцы Жеты-Огузского района гражданин К.А. 1981 года рождения и М.Б. 1973 года рождения, которые были задержаны сотрудниками быстрого реагирования в офисе заявителя при получении денег в сумме 200 тысяч сомов.

Задержанные К.А. и М.Б. водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.